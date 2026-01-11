Reggina: il messaggio social di mister Torrisi dopo la vittoria

Nella giornata più complicata la Reggina non solo mantiene invariate le distanze dalla vetta, oggi occupata dalla sola Nuova Igea, ma riesce a vincere uno scontro diretto pesantissimo che la rilancia ulteriormente, oltre a dare consapevolezza e forza ad una squadra in grande crescita, ormai matura e più che mai lanciata. Ha atteso il risultato finale del match mister Torrisi per fare gli auguri nel giorno del 112° compleanno della Reggina con un messaggio aggiuntivo: “Ora si che posso farti gli auguri. Buon compleanno Reggina. Ma quanto è bello allenarti“.