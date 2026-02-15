Reggina-Messina: le formazioni ufficiali. Fuori Laaribi
Confermato Adejo al centro della difesa, c'è anche Giuliodori
15 Febbraio 2026 - 13:41 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Messina, gara valida per la 24ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, Adejo, D. Girasole, Distratto; Macrì, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia, Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Salandria, Verduci, Edera, Lanzillotta, Laaribi, Palumbo, Guida, Sartore.
MESSINA (3-5-2): Giardino; De Caro, Trasciani, Bosia; Orlando, Garufi, Aprile, Saverino; Oliviero, Tedesco, Tourè. All. Feola
A disposizione: Sorrentino, Pedicone, Zucco,. Kaprof, Maisano, Zerbo, Werner, Roseti, Bonofiglio
Arbitro: Flavio Barbetti (Arezzo). Assistenti: Andrea Mongelli (Chieti), Simone Colella (Imperia)