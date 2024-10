Reggina, Micai mette in guardia i suoi: ‘Il Perugia è come il Frosinone’

La Reggina si prepara a quello che potrebbe rappresentare il match della svolta. Il riferimento è ad un eventuale cambio di obiettivi, con la salvezza ancora da conquistare ma vicina ed a pochi punti, mentre uscendo vittoriosi dal confronto con il Perugia ed imbattuti dal terreno del Cittadella, è normale si possa pensare anche ad altro, nonostante un calendario durissimo.

Perugia avversario tosto

Il buon cammino che ha portato gli amaranto lontani dalla zona pericolo, però, non deve produrre eventuali rilassamenti ed è per questo motivo che l’estremo difensore Micai, intervenuto sui canali ufficiali del club, ha messo in guardia i suoi compagni e l’ambiente tutto: “Il Perugia? E’ come il Frosinone“. Un messaggio chiaro, soprattutto andando a guardare il percorso ultimo della Reggina che, tranne l’esordio, ha visto con Stellone conquistare cinque vittorie ed un pareggio, mentre l’unica batosta si è registrata proprio sul campo del Frosinone. Compagine scorbutica quella guidata da Alvini, con buona qualità sulle corsie esterne e tante soluzioni offensive, su tutti la coppia De Luca-Olivieri. Insomma, la Reggina non avrà certamente vita facile contro un avversario che nelle ultime tre gare ha guadagnato solo un punto contro Benevento, Brescia e Lecce, ma chi ha visto i match, avrà notato che il bottino poteva essere decisamente diverso. Tre espulsioni in altrettante partite, due delle quali maturate nel corso del primo tempo e nonostante questo un vantaggio mantenuto fino a pochi minuti dalla fine.