Reggina-Perugia: ormai è così, la tifoseria non si infiamma. Il dato prevendita

Nessun appello, ma più semplicemente la sensazione che il percorso ultimo, quello condotto da mister Stellone ed i suoi ragazzi, in qualche modo avrebbe potuto smuovere quei tifosi che da tempo non partecipano più direttamente alla visione delle partite dal Granillo. La squadra, oltre a fare punti, è esattamente per come tutti la desiderano, quindi battagliera, combattiva, aggressiva e mai arrendevole fino all’ultimo minuto di ogni gara.

Leggi anche

Il dato della prevendita

Ma, evidentemente, questo sembra non bastare a convincere i tifosi ad acquistare il tagliando per la sfida che in qualche modo potrebbe segnare un momento di svolta per il campionato della Reggina. Se la compagine amaranto dovesse fare bottino pieno, e non è affatto semplice contro una delle squadre migliori di questo scorcio di campionato, allora sarà legittimo pensare anche a qualcosa in più della salvezza. Per farlo, seppur come detto in apertura senza appelli, è ovvio che potrebbe tornare molto utile il contributo del pubblico, anche se al momento i numeri dicono che si viaggia ad una media molto simile a quella delle ultime due giornate. Nella tarda mattinata di oggi i biglietti venduti erano poco più di 100. Gli abbonati sono 1262.