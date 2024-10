Reggina: dopo Mimmo Toscano, l’inaugurazione della nuova sede

Domani è il giorno di Mimmo Toscano, a breve si saprà con certezza quale sarà la data dell’inaugurazione della nuova sede. Sicuramente non si andrà oltre questa settimana, molto probabilmente mercoledi 26. Una sede imponente ed in pieno centro così come desiderava il presidente Gallo, davvero un impatto notevole.

Finalmente la Reggina avrà un punto di riferimento per i dirigenti tutti ed anche per i tifosi, con il S. Agata che diventerà, così come già dichiarato, il quartier generale del settore giovanile, adesso guidato da Alessio Spataro. Attesa anche per questo altro evento.

