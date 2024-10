Reggina, un ritorno al passato da sempre pallino di Mimmo Toscano

Quella magia di tacco, l'unico ricordo della sua precedente esperienza in amaranto

Da sempre un giocatore per il quale il tecnico Mimmo Toscano stravede. Ha già giocato con la maglia della Reggina nella stagione 2010-2011, senza incidere molto, ma realizzando un grandissimo gol in quel di Torino su colpo di tacco. Domenico Danti sarebbe un obiettivo concreto della società amaranto, proprio perchè richiesto dall’allenatore reggino, anche se, secondo quanto riferisce TuttoC.com, sul fantasista ci sarebbero due formazioni di serie B come Cosenza e Cittadella.

Ultime due stagioni alla Vecomp Verona, 12 gol in serie D, 10 reti in serie C nel campionato appena concluso.

Leggi anche