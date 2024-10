LFA Reggio: il presidente Minniti sul S. Agata, il calciomercato e il sogno

Tra le pagine del quotidiano Gazzetta del Sud, troviamo l’intervista del presidente della LFA Reggio Calabria, Virgilio Minniti: “Con Nino Ballarino ci conosciamo da molti anni, è un grande imprenditore e soprattutto una persona seria. Sono stato io a coinvolgerlo, non appena gli ho parlato di Reggina e della possibilità di costruire qualcosa in una piazza così importante è stato subito entusiasta”.

“Certamente potevamo fare di più, qualche errore è stato fatto. Vorrei però ricordare a tutti che l’11 settembre sono andato a Roma a iscrivere la società e circa dieci giorni dopo si doveva scendere in campo. Abbiamo dovuto creare tutto dal nulla. Il S. Agata? Allo stato attuale la situazione dei campi del centro sportivo non è delle migliori. Al di là del fatto che l’attuale concessione è provvisoria, per riavere un campo in erba in buona condizioni occorrerebbe almeno un mese e mezzo. Investire oggi sulla struttura non sarebbe razionale. La prima nostra volontà è quella di restare al S. Agata, seguo da sempre la Reggina e so quanto vale come simbolo per il calcio a Reggio. Attendiamo il nuovo bando e analizzeremo la situazione per capire come può essere valorizzato e migliorato”.