Reggina: mister Inzaghi chiama a raccolta i tifosi. Vuole un Granillo pieno

La partita con il Cagliari può rappresentare un crocevia importante per la parte finale di questa stagione per la Reggina. Un match che si spera possa dare un senso al campionato degli amaranto, da troppo tempo dentro un tunnel che ha provocato sette sconfitte nelle ultime nove gare. Mentre la società continua a programmare il futuro attraverso segnali di progettazione futura, compreso il rinnovo al Ds Taibi, la squadra dovrà dare risposte concrete sul campo. Per farlo chiede l’aiuto ai tifosi ed il primo a lanciare l’appello attraverso i social è mister Inzaghi che, mettendo in copertina la promozione lanciata dalla società scrive: “Riempiamolo per il nostro sogno…insieme si può“.

