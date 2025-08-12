Reggina: mister Trocini parla degli Under in attesa dell’ultimo arrivo

Mister Trocini qualche giorno dopo l’amichevole con la Salernitana, è tornato a parlare a radio Febea. Questo il passaggio sugli Under: “Ho visto tante cose positive, direi che tutti e quattro gli Under hanno giocato una buona gara contro calciatori forti. Sicuramente dobbiamo ancora lavorare tanto, parliamo comunque di ragazzi che si affacciano per la prima volta tra i grandi.

L’anno scorso avevamo il più giovane in porta, quest’anno avremo il 2007 in difesa e quindi è necessario avere un pò di tempo per assimilare tanti aspetti. Si chiede ai terzini di spingere e di essere propositivi, poi cercheremo di capire come adattarci in base alle loro caratteristiche. Noi dobbiamo dare una fisionomia precisa alla squadra, dovranno essere gli avversari ad adattarsi a noi”.