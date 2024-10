Reggina, è il momento delle cessioni. Ufficiale Navas

Trattative già avviate che il DS in giornata spera di concludere per evitare fuori lista ed organico in esubero. Per tanti giocatori l’avventura in amaranto è finita da tempo. Questo il comunicato della società sulla cessione del centrocampista ex Akragas:

La Reggina comunica di aver ceduto Gaetano Navas all’Hellas Verona. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo.

La società ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata durante la propria permanenza a Reggio Calabria e gli augura le migliori soddisfazioni personali.