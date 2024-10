Reggina, poche ore per le uscite. I nomi di chi si vuole cedere

Scotta il telefono di Massimo Taibi. Ore caldissime e momenti frenetici con la preoccupazione adesso di dover necessariamente sfoltire l’organico. Qualora il DS portasse a termine anche questa missione, il voto finale a questa sessione di calciomercato sarebbe un bel 10.

Ma ripetiamo, operazione tutt’altro che semplice. L’arrivo di Gallo ha si portato tanti giocatori di livello ad accettare il trasferimento a Reggio Calabria, ma anche stimolato coloro che già erano in organico e che al momento hanno mostrato qualche resistenza ad andar via.

Entro le venti di questa sera bisognerà chiudere le trattative ed i giocatori che Taibi intende mettere sul mercato sono Emmausso, Ciavattini, Petermann e Ungaro, ricordando che Ciavattini è legato agli amaranto per tre anni e Petermann per due, quindi complicato anche trovare la disponibilità di altre società ad acquisirne la situazione contrattuale. Rimane in attesa la posizione dell’infortunato Maritato, per il quale i tempi di recupero ancora non sono definiti.

La buona notizia per i tifosi della Reggina è che Alessio Viola non sarebbe nella lista dei possibili partenti.