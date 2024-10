Reggina… e sono otto. Farroni: ‘Per me grande giornata’

La Reggina comunica l’ottavo colpo di mercato dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Alessandro Farroni, 21 anni. Il portiere arriva a titolo definitivo. Si è legato ai colori amaranto con un contratto valido fino al 30 giugno del 2021.

“Per me oggi è una grande giornata, Reggio Calabria è una piazza importante, per me è un onore essere qui. Ringrazio il direttore Taibi che mi ha dato questa opportunità”