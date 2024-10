Reggina-Monopoli: come se la giocherà mister Cevoli. Ultimo dato biglietti

Da una parte una tifoseria entusiasta e straordinariamente pronta a partecipare, dall’altra una squadra che sente il peso del match e cerca di prepararsi al meglio per ben figurare e regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico. Cevoli avrà quasi tutti a disposizione (contrattura per Franchini e dubbi sul suo impiego), sarà solo una questione di scelte nell’individuazione dell’undici da mandare in campo. Anche se, il percorso del tecnico sammarinese, ha raccontato in questo campionato che le intuizioni a gara in corso sono quelle che gli hanno regalato più punti.

Non si scenderà in campo con l’idea di avere due risultati su tre, ma l’impostazione tattica delle ultime settimane, fa pensare che potrebbe continuarsi su quella scia, vista la garanzia assoluta in fase di copertura difensiva e capacità di creare comunque occasioni da gol in quella propositiva.

Ed allora è possibile immaginare che anche questa volta non vi saranno attaccanti veri schierati sin dal primo minuto, ma una conferma di quel 3-5-1-1 (Bellomo e Doumbia i terminali offensivi) eventualmente da modificare e rivedere nel corso dei novanta minuti.

Intanto l’ultimo dato comunicato è di 8248 biglietti venduti.

