Reggina-Monopoli, le formazioni ufficiali: (quasi) tutto confermato

Sono state diramate le formazioni con cui, alle 14.30, scenderanno in campo Reggina e Monopoli, per il match della quarta giornata del campionato di Serie C.

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Petermann, Salandria, Marino; Tulissi, Sandomenico, Maritato. ALLENATORE: Roberto Cevoli. A DISPOSIZIONE: Visdovsek, Redolfi, Seminara, Ciavattini, Curto, Zibert, Franchini, Navas, Franchini, Ungaro, Emmausso.

MONOPOLI (3-5-2): Pissardo; Rota, De Franco, Mercadante; Donnarumma, Scoppa, Sounas, Zappa, Fabris; Berardi, De Angelis. ALLENATORE: Scienza. A DISPOSIZIONE: Saloni, Gatti, Paolucci, Pierfederici, Mavretic, Bei, Mendicino, Gerardi, Maimone, Montinaro, Ferrara.