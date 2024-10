Reggina: a Monopoli tutti presenti tranne uno. Toscano cerca il suo sostituto

Poteva sorridere per la prima volta Mimmo Toscano riguardo la disponibilità totale dell’organico. Ed invece l’espulsione per doppia ammonizione di Francesco De Rose costringerà il tecnico a cercare una soluzione alternativa in quel ruolo. In occasione delle prime due giornate, con il centrocampista a scontare due giornate di squalifica subite nello campionato precedente, il ruolo di regista basso era stato occupato da De Francesco all’esordio contro il Francavilla con gol ed infortunio per il bravo Alberto, mentre in casa contro la Cavese maglia da titolare per Ciccio Salandria.

Ed è assai probabile che anche in questa circostanza il ballottaggio sia tra i due per la sostituzione del capitano, mentre si segnalano dopo i rientri di Garufo e Doumbia, anche quello di Bertoncini, insieme a Rivas, assente quest’ultimo in occasione del derby con il Catanzaro per l’impegno con la sua Nazionale.

