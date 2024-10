Alfredo Pedullà a tutto campo su Gallo, la tifoseria, Toscano, la squadra, il mercato

"Toscano non dorme per la Reggina, i tifosi che hanno Toscano allenatore, invece, possono dormire tranquilli"

Reggino, tifoso della Reggina e tra i giornalisti sportivi italiani più conosciuti ed apprezzati. Ha fatto visita alla sua città la scorsa settimana e per il Corriere dello Sport ha intervistato nell’ordine il presidente Luca Gallo, il DS Massimo Taibi ed il tecnico Mimmo Toscano. Al Granillo ha assistito al derby tra la Reggina ed il Catanzaro, oggi è ospite di “Buongiorno Reggina“, fascia quotidiana in onda sui canali social della società amaranto con il primo intervento che fa riferimento all’ormai famosa maglietta indossata dal presidente Gallo: “La situazione che dà maggiormente fastidio è quando il politico di turno scende in campo ad esprimere una sua opinione, ma dietro ci sono solo motivi personali.

I problemi nel mondo del calcio sono altri, non una maglietta che può piacere o meno. Mastour può fare diversi ruoli anche se nasce trequartista, diciamo il Bellomo della situazione. Tre anni di contratto significa voler investire sul calciatore. Il ragazzo è stato eccessivamente caricato di responsabilità e forse qualche prestito sbagliato ne ha condizionato il rendimento, ma nel settore giovanile del Milan aveva fatto benissimo.

Toscano sa bene dove collocarlo, sono sempre utili i giocatori di qualità. Rivas ha maggiore fisicità pur essendo molto tecnico, Mastour ha grande fantasia, bisogna tener conto comunque della sua giovane età e della lunga inattività. La ritengo una operazione intelligente. La valutazione su eventuali altri interventi la si potrà fare nel momento in cui ci sarà l’insoddisfazione di qualcuno di quelli che gioca meno, oggi questo non sta accadendo. Fermo restando che questa società, in caso di opportunità, non se le farà sfuggire.

Sabato sono stato al Granillo ed è stato davvero emozionante. Una partecipazione straordinaria, un grande senso di appartenenza, il presidente Gallo ha ripristinato ingredienti che tutti noi conosciamo bene, la Curva Sud è stata da mille e una notte. Toscano la notte non dorme per la preparazione di ogni gara, i tifosi che hanno Toscano allenatore, invece, possono dormire tranquilli.

Lui la sente e la vive come fosse la sua ultima stagione da allenatore, questo gli consente di dare il massimo minuto dopo minuto, ma era così anche da giocatore, lo conosco benissimo. Allenare la squadra che ha scolpita sulla pelle, il coronamento di un sogno per il tecnico reggino.

Luca Gallo, rispetto a quelli che erano gli obiettivi, su di uno ha già vinto, riportare entusiasmo e la gente allo stadio. Non ho mai nascosto la mia fede verso la Reggina e vedere quanto accadeva negli anni passati con pochissimi spettatori presenti allo stadio mi deprimeva. I numeri delle prime partite fanno invidia a tante società di serie B ed anche in serie A, diversi fanno fatica ad arrivare ai 5000 abbonati ed a portare 15.000 tifosi allo stadio”.

Foto: Reggina 1914