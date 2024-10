Reggina-Monopoli, si va verso una buona cornice di pubblico: i numeri parziali

Nella corso dell’atipica conferenza stampa di pre-gara, in cui ha parlato il presidente Praticò in luogo dell’influenzato Maurizi, sono stati rivelati i primi dati sulla prevendita dei biglietti in vista della partita fra Reggina e Monopoli domani. Al momento, infatti, le promozioni poste in atto dal club dello Stretto hanno riscosso un discreto successo.

Secondo quanto rivelato dal numero uno di Via Petrara, dunque, sarebbero circa mille i tagliandi omaggio richiesti dalle scuole per la sfida contro la compagine pugliese. Un successo dovuto, probabilmente, anche alla mobilitazione operata dallo stesso Praticò che, durante la settimana, aveva fatto visita ad alcuni istituti scolastici cittadini.

Oltre a questo dato, poi, si devono aggiungere anche le tre centinaia di tagliandi già staccati al Centro Sportivo Sant’Agata. Si va, quindi, verso una cornice di pubblico da più di 3500 spettatori, comprendendo i circa 2mila abbonati. Un record, almeno per questa stagione.