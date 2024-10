Reggina-Monopoli, stavolta è ‘No’. Granillo indisponibile. Dove si gioca?

Reggina-Monopoli non si giocherà allo stadio Granillo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Citynow, stavolta la Commissione di Vigilanza ha dato parere negativo, e non si aspetterà la firma in extremis del sindaco Falcomatà. I controlli (ed eventuali problemi) ai tiranti che reggono la Tribuna Ovest non sono risolvibili nel giro di qualche giorno, questa la motivazione alla base dell’indisponibilità dello stadio Granillo.

Adesso scatta la ricerca di uno stadio che possa ospitare la gara tra la Reggina e il Monopoli. Tra le ipotesi Catanzaro, Vibo o in alternativa (visto lo spostamento della gara tra Rende e Catania) possibile anche uno spostamento al Lorenzon.