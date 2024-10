Reggina-Monopoli a Vibo, finalmente è ufficiale. Confermato l’orario

Finalmente, adesso è ufficiale. L’indisponibilità del Granillo aveva portato l Reggina a chiedere che la gara interna contro il Monopoli si giocasse al Luigi razza di Vibo. Dopo qualche giorno di attesa è arrivato l’ok della Lega, questo il comunicato della società amaranto:

“A seguito dell’inagibilità dello stadio “Oreste Granillo”, la gara tra Reggina e Monopoli valida per la 4^ giornata del campionato di serie C girone C, si disputerà allo Stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia alle ore 14.30”. Adesso si attendono notizie sulla prevendita e modalità di ingresso.