Reggina, Montalto: ‘La pressione? Mi diverto proprio per quello’

Un palo e un assist sui due palloni toccati da Adriano Montalto, inserito da Trocini nella seconda parte dell’incontro. Le sue dichiarazioni a fine gara ai microfoni di radio Febea: “Il caldo e le dimensioni del campo ci hanno condizionato. Dopo la loro espulsione bisognava essere più concentrati e spingere maggiormente e invece ci siamo abbassati. C’erano quaranta gradi, non si può giocare con queste temperature. Sappiamo quali sono gli obiettivi e daremo tutto per raggiungerli.

Qui c’è un gruppo di bravissimi ragazzi a disposizione del tecnico e della società. La pressione è normale che ci sia e io mi diverto proprio per questo, altrimenti non avrebbe senso. Sappiamo come è la serie D, non è facile, ma tutti sappiamo cosa vogliamo. Non vedo l’ora che inizi il campionato, adesso ci sono le partite vere ed è quello che conta”.