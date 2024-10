Reggina: un rientro e due assenze, mentre il Monza avrà un Mancuso in più

La strada è tutta in salita e la crisi della Reggina, dalla quale in nessun modo si riesce a venirne fuori, rischia di proseguire. L’avversario è di quelli assai complicati, anche se opponendo vera battaglia, dinamismo e voglia, anche le corazzate possono andare in forte difficoltà.

Leggi anche

Le difficoltà della Reggina, il rinforzo del Monza

L’esempio è recente, perchè tutti i pronostici erano a favore del Monza nella sfida contro il Perugia, pareggiata invece al sesto minuto di recupero, dopo aver rischiato di perdere in maniera clamorosa. Ma per opporsi ad una squadra così forte, ci vogliono quelle caratteristiche sopracitate che la Reggina al momento sembra aver smarrito. Mister Toscano per la sfida in terra brianzola, dovrà anche fare a meno di Bianchi squalificato e con ogni probabilità anche del difensore Stavropoulos, uscito per infortunio muscolare contro il Brescia. Rientrerà dalla squalifica Cionek che prenderà il suo posto al centro della difesa. Il Monza, già forte di suo, ha rinforzato ulteriormente il proprio organico con quello che oggi per la cadetteria è probabilmente uno degli attaccanti più forti, Leonardo Mancuso. Nella passata stagione, tra i tanti gol realizzati con l’Empoli, anche i due alla Reggina tra la gara di andata e quella di ritorno.