Reggina-Monza al Granillo. Adriano Galliani non ci sarà, ricoverato per covid

Lo storico dirigente ex Milan, oggi A.D. del Monza, non potrà seguire la sua squadra

Galliani ricoverato per covid

“Come riporta il quotidiano Libero, all’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale per accertamenti a seguito della positività al Covid-19. Il dirigenza brianzolo si è contagiato lo scorso 27 febbraio, come comunicato dal club, ma continua ad avere sintomi e problematiche legate all’infezione. Un ricovero dovuto non all’aggravarsi delle condizioni del dirigente , come sottolinea il club brianzolo, ma a scopo precauzionale per monitorare al meglio i suoi miglioramenti”.

Notizia ripresa dai colleghi di tuttoB.com