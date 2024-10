Reggina-Monza, le formazioni ufficiali: in attacco Rivas-Montalto

Pochi minuti al fischio d’inizio di Reggina-Monza, esordio in campionato degli amaranto che hanno rischiato di non scendere in campo a causa delle condizioni del manto erboso. Aglietti sceglie il tandem offensivo Rivas-Montalto nel 4-4-2 iniziale.

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricchi, Bianchi, Crisetig, Laribi; Rivas, Montalto. Allenatore: Aglietti.

Monza (3-5-2): Di Gregorio, Sampirisi, Paletta, Caldirola, Pedro Pereira, Colpani, Scozzarella, Brescianini, Carlos Augusto, Ciurria, Dany Mota. Allenatore: Stroppa.