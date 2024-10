Reggina-Monza: i numeri e le statistiche delle due squadre

La Reggina torna da Pisa con 1 punto. Riprende la striscia di risultati utili interrotta contro l’Empoli. Archiviata la gara del “Romeo Anconetani”, il pensiero è rivolto alla prossima sfida interna contro il Monza di Berlusconi e Galliani. I brianzoli arrivano al Granillo con i gradi di vicecapolista, trovandosi in seconda posizione a soli 3 punti dall’Empoli. Ex di lusso un figlio di questa terra, un figlio del S.Agata, Nino Barillà, mezzala sempre più importante nel 4-3-3 di Brocchi.

Il percorso delle due squadre

In classifica la Reggina occupa la 14° posizione, ma mantiene sempre 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione diretta e 5 punti di vantaggio sulla zona playout. 33 (1.2 di media a partita) sono i punti per gli amaranto, figli di 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. Il Monza, come già detto, è 2° a 47 punti (1.7 a partita) scaturiti da 12 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte. Balotelli ed i suoi hanno un leggero vantaggio rispetto le proprie inseguitrici, difatti la Salernitana è 3° ad 1 solo punto.

Nelle ultime 5 giornate, la Reggina ha registrato 2 vittorie (1 tra le mura amiche ed 1 lontano dal Granillo), 2 pareggi (in trasferta) ed 1 sconfitta (in casa), realizzando 7 gol e subendone 6. Il Monza ha un ruolino praticamente identico. Sono 2 le vittorie (1 in casa ed 1 in trasferta), 2 pareggi (1 in casa ed 1 fuori casa) ed 1 sconfitta (al Brianteo). 5 le reti realizzate e 4 quelle subite.

Possesso palla, passaggi e tiri in porta

Ottima la fase di palleggio del Monza, difatti è la squadra con la media passaggi più alta della serie B, 492.3 passaggi a partita con un’accuratezza del 86.1%. La Reggina trasmette la palla, mediamente, 396.6 volte con una percentuale di precisione del 80.6%. Gli amaranto che effettuano più passaggi sono Loiacono con 44.8 medi a partita e Crisetig con 44.1 a partita. Cionek con il 90.2% di accuratezza e Stavropoulos con l’89.6% sono i calciatori più precisi tra gli uomini di Baroni.

La Reggina tenta 28.9 attacchi manovrati a partita, andando alla conclusione nel 21.5% di questi. Il Monza ne prova 29.9 a partita, concludendone il 26.4%. Equilibrio nel gioco in contropiede, la Reggina lo tenta 2.1 volte andando alla conclusione 0.8 volte, il Monza riparte 2.4 volte e ne conclude 0.9. La Reggina perde 110 palloni a partita, il Monza 102. Mediamente gli amaranto recuperano 82 palloni a partita, il Monza ne recupera 75.7 ogni novanta minuti. La Reggina va al cross 18.3 volte a partita, con il 36.2% di accuratezza, il Monza tenta il cross 17.4 volte con una percentuale di accuratezza del 39%. Bellomo, nella Reggina è il giocatore che tenta di più il cross, provandoci 4.9 volte a partita seguito da Di Chiara con 4.8 cross tentati. I più precisi nei cross sono Del Prato con il 72.7% di accuratezza e Crisetig con il 50%.

Reggina 15° nel ranking dei tiri tentati con una media di 10.9 a partita, mentre il Monza si attesta in 4° posizione con 13.9 conclusioni tentate a partita. Entrambe le squadre hanno una percentuale di tiri nello specchio rispetto a quelli tentati superiore alla media generale del campionato cadetto. A fronte del 34.7% di tiri nello specchio generale, la Reggina ha una media del 37.8%, meglio anche del Monza che inquadra lo specchio nel 36% dei tiri totali. È Okwonkwo il calciatore amaranto che tenta di più il tiro, 3.6 volte a partita, lo segue Montalto con 3.4 tiri, Rivas con il 54.5% e Folorunsho con il 50% dei tiri finiti nello specchio della porta, sono i più pericolosi. La Reggina ha beneficiato di 5 rigori a favore, realizzandone solo 2, il Monza su 8 rigori a favore, ha siglato 5 gol. Montalto con 1 rigore calciato ha la percentuale realizzativa su penalty del 100%, Menez con 1 gol su 2 rigori del 50% e Denis, avendo sbagliato entrambi i rigori calciati, dello 0%.

Differenza reti, presenze e marcatori

La Reggina, 15° nella classifica del migliore attacco e 11° miglior difesa, con lo 0-0 di Pisa mantiene -5 nella differenza reti. Sono 27 i gol realizzati (1 a partita) e 32 quelli subiti (1.1 a partita), mentre il Monza, 6° miglior attacco della Serie B e miglior difesa del torneo, registra un +16 nella differenza reti con 37 reti realizzate (1.3 a partita) e 21 subite (0.7 a partita). La Reggina è andata in gol con 11 giocatori diversi fino ad oggi, mentre nel Monza sono stati 15 i calciatori andati in rete. Folorunsho con 6 gol e Liotti con 5, sono i calciatori amaranto andati di più in rete. Nelle file del Monza, i goleador sono Diaw*, 10 reti per lui in stagione, Gytkjaer, Boateng e Dany Mota con 5 realizzazioni.

Nelle file della Reggina, Loiacono e Bianchi sono i calciatori con più presenze, 26, mentre nel Monza Frattesi, Diaw* e Barberis, con 25 volte in campo, sono i più presenti. Crisetig con 2064 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Loiacono con 2038 minuti. Diaw* è il calciatore con il minutaggio più alto nel Monza, 2040 minuti per lui, seguito da Donati con 2023 minuti e Bellusci 2013.

Reggina 17.8 falli a partita con 2.8 ammonizioni, Monza 15.7 falli e 2.1 cartellini gialli ogni 90 minuti. I calciatori più sanzionati nelle 2 quadre sono Di Chiara e Crisetig (8 ammonizioni per loro) per la Reggina, Bellusci (13 cartellini gialli) Diaw* (10 volte ammonito) per il Monza.

* i dati relativi a Diaw si intendono complessivi nella stagione 2020/2021 (fino a Gennaio 2021 ha militato nel Pordenone).