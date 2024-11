Reggina, Bortolo Mutti: ‘I meriti di Inzaghi e del Ds Taibi’

La Reggina ricomincia la settimana con il primo allenamento che si svolgerà a porte aperte. Al centro sportivo S. Agata sarà consentito l’accesso ai tifosi, elemento questo che servirà a trasmettere entusiasmo ed incoraggiamento a tutti i calciatori, in preparazione alla sfida di venerdì contro il Sudtirol. Su Gazzetta del Sud, il parere dell’ex tecnico amaranto ed esperto della categoria Bortolo Mutti, di seguito alcuni passaggi dell’intervista: “Essere entrati tra le prime otto nonostante la penalizzazione è un vero capolavoro. Inzaghi ha lavorato bene e dopo un avvio di stagione strepitoso, è riuscito nella seconda parte a limitare i danni centrando ugualmente il traguardo. Il campionato di serie B è difficile, per cui bisogna dare merito allo staff tecnico, oltre che alla società. I complimenti vanno fatti anche a Taibi per avere operato con intelligenza. Il Sudtirol soprattutto in casa è un ostacolo duro da passare, Bisoli bada più alla concretezza e meno allo spettacolo, ma la Reggina ha le potenzialità per battere gli altoatesini. Gli amaranto non dovranno partire subito all’attacco perchè si può fare gol anche nel finale, vedi Ascoli. Per la caratura della rosa vedo leggermente favorita la Reggina. Sarei contento se i calabresi andassero avanti perchè solo legato all’area dello stretto”.

