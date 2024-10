Reggina, Nielsen: ‘Vittoria del gruppo. Andremo lontano’

Nel post gara di Bisceglie-Reggina, ha parlato il centrocampista Nielsen ai microfoni di Radio Antenna Febea.

“Importante vittoria per il morale che sottolinea la forza del gruppo. Non c’entra il mio ingresso, è merito della collettività. Non c’è altro da aggiungere. Non si vince da soli. Il terreno di gioco era davvero brutto. Scegliere la Reggina? Ho subito capito l’importanza del progetto. La Serie C è un campionato difficile. Possiamo andare lontano, siamo un gruppo fantastico.”