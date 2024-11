Reggina: tocca al giovane Lagonigro, Trocini lo annuncia in conferenza

Domanda precisa, risposta secca: “In porta giocherà un Under e più precisamente Lagonigro“. Non ha esitato neppure un istante il tecnico amaranto nel momento in cui si è chiesto che tipo di soluzione avrebbe adoperato viste le tante assenze, rispetto alla possibilità di giocarsela con un Over in più di movimento. Antonio Lagonigro, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile amaranto e sin da piccolo osservato speciale per le sue grandi qualità.

Ha lasciato la Reggina dopo l’ottima stagione disputata per passare al Frosinone nel 2023, dove ha avuto la possibilità di confrontarsi con una realtà nuova, esperienza utile e formativa. L’estate scorsa la proposta del Ds Taibi, che Lagonigro lo conosceva bene, di accettare il trasferimento all’ambiziosa Pistoiese, storica società toscana ripartita dopo il fallimento. Una breve parentesi in cui il portiere non ha trovato molto spazio e viste le richieste che arrivavano da Reggio Calabria, la decisione di risolvere il contratto per fare rientro a casa. Contro la Nissa ci sarà il suo esordio tra i pali. In bocca al lupo Antonio, siamo nelle tue mani…