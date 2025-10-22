Reggina-Nocerina: Curva Sud vuota, esposto uno striscione di protesta – FOTO

Dopo la vibrante protesta di domenica pomeriggio iniziata prima della partita, durante e soprattutto dopo nei confronti del patron Ballarino. Hanno già anticipato di andare avanti manifestando dissenso a oltranza e anche questa sera, in occasione della gara di Coppa Italia contro la Nocerina, hanno svuotato il settore esponendo un solo striscione: “Vi meritate questo“.