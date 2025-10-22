Reggina-Nocerina: arrivano i tifosi ospiti, fumogeni in campo

Al quindicesimo minuto le forze dell’ordine consentono l’ingresso allo stadio dei tifosi della Nocerina e per essere una gara di Coppa Italia e in serale, sono un buon numero, esattamente 281. Ingresso con lancio di fumogeni in campo che hanno causato anche la sospensione di qualche minuto della gara. Poi cori contro dall’una e dall’altra parte. A Nocera la tifoseria al pari di quella amaranto contesta la società e la squadra dopo un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative. Gli ultras amaranto, pochi, hanno svuotato il loro settore, riunendosi in quello superiore.