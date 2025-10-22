City Now

Reggina-Nocerina: arrivano i tifosi ospiti, fumogeni in campo

Gli ultras amaranto non tifano, sono raccolti nel secondo settore, lasciando vuoto il primo

22 Ottobre 2025 - 21:01 | Redazione

Tifosi Nocerina

Al quindicesimo minuto le forze dell’ordine consentono l’ingresso allo stadio dei tifosi della Nocerina e per essere una gara di Coppa Italia e in serale, sono un buon numero, esattamente 281. Ingresso con lancio di fumogeni in campo che hanno causato anche la sospensione di qualche minuto della gara. Poi cori contro dall’una e dall’altra parte. A Nocera la tifoseria al pari di quella amaranto contesta la società e la squadra dopo un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative. Gli ultras amaranto, pochi, hanno svuotato il loro settore, riunendosi in quello superiore.

Contestazione tifosi curva sud Granillo reggina

