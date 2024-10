Reggina, il nome nuovo sul taccuino di Taibi viene dai play-off di Serie C

La Reggina 2018/2019, targata Roberto Cevoli, giocherà con il 4-3-3. L’ormai ex tecnico del Renate, prossimo all’ufficializzazione da parte del club di Via Petrara, ha ottenuto risultati importanti con tale modulo tattico che, quindi, verrà riproposto anche a Reggio Calabria. Fondamentale, quindi, nel lavoro di costruzione della rosa, reperire due attaccanti esterni che riescano anche incidere in zona goal, oltre a supportare colui che andrà a ricoprire il ruolo di centravanti.

Sul taccuino di Taibi, oltre a quello di Facundo Lescano – più prima punta ad onor del vero -, è apparso il nome di Samuele Neglia, classe ’91 del Siena, impiegato da titolare nella sfida degli ottavi del playoff di Serie C fra i toscani e la Reggiana. Nelle ultime due stagioni, equamente divise fra la maglia bianconera e quella della Viterbese, l’attaccante romano ha totalizzato 62 presenze e 14 reti.

Al momento ampia distanza fra domanda e offerta ma l’interessamento della Reggina appare concreto, come testimoniato dalla presenza del Direttore Sportivo amaranto a Reggio Emilia nella gara d’andata di giovedi scorso. Nei prossimi giorni, anche in relazione al contratto del giocatore in scadenza fra un anno, qualcosa potrebbe muoversi.

M.O.