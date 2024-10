Reggina, non si pensi a risultati scontati. Bianchimano stagione finita o no?

Rush finale. La Reggina si gioca tutto in queste quattro gare ch restano alla conclusione del campionato, assolutamente padrona del proprio destino. Con un punto ed una gara in più rispetto alla Paganese, gli amaranto in questo momento saranno certi di rimanere in serie C con tre vittorie, anche se in base a quello che propone il calendario, probabilmente sette punti potrebbero essere sufficienti.

Niente sarà scontato, l’ultima dimostrazione arriva dal Massimino di Catania con i rosso azzurri che impattano con la Juve Stabia e molto probabilmente dicono addio al sogno promozione diretta, dopo aver avuto la sensazione di potercela fare in questo finale di stagione, grazie al clamoroso rallentamento del Lecce.

Che non si facciano, quindi, calcoli comodi e superficiali, le gare contro Bisceglie, la prossima, poi Akragas al Granillo, Sicula fuori e la chiusura con la Juve Stabia, sono tutte assolutamente da affrontare con il massimo delle concentrazione e lo spirito di chi deve battagliare per il match della vita.

Per la sfida in terra pugliese, il tecnico Maurizi dovrà rinunciare a Mezavilla squalificato, mentre c’è grande apprensione per le condizioni di Bianchimano, uscito anzitempo per un problema muscolare. Oggi gli accertamenti diranno se si è trattato di semplice affaticamento e questo è quello che si spera oppure no, una diagnosi diversa quindi infortunio più importante, sicuro creerebbe non pochi disagi privando la Reggina del suo uomo gol migliore, nel momento decisivo della stagione.

