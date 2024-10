Reggina, non solo Laezza: possibile rinnovo per due

Trovare nuovi innesti, senza disdegnare d’uno sguardo coloro che, con la maglia della Reggina, hanno ben figurato nella stagione 2017/2018. Massimo Taibi sta lavorando con estrema attenzione, cercando di lasciare davvero poco al caso. Presi Salandria e Navas, con Osuji, Franchini e Zecca in dirittura d’arrivo, le prossime mosse potrebbero anche essere orientate a trattenere alcuni dei protagonisti dell’annata mauriziana.

Praticamente sfumati i rinnovi di La Camera e Ferrani, due degli elementi che avevano ben impressionato la tifoseria, il mirino del DS amaranto non ha mai smesso di puntare Giuliano Laezza, aprendo con il calciatore ed il suo entourage un discorso che potrebbe portare alla fumata bianca in tempi brevi. Ma potrebbe non essere finita qui: nei prossimi giorni, l’ex portiere incontrerà anche l’agente di Sergio Garufi, ormai praticamente guarito dall’infortunio al legamento crociato che ne ha anzitempo chiuso la stagione.

Nei piani di Taibi, poi, trova spazio anche Tiziano Tulissi. L’esterno scuola Atalanta piace sia al Direttore Sportivo che a Roberto Cevoli, promesso sposo della panchina amaranto. Nel 4-3-3 dell’ormai ex tecnico del Renate, infatti, potrebbe esser realmente in grado di fare la differenza. Il suo ritorno a Reggio, comunque, non è scontato: nei prossimi giorni ci sarà l’incontro fra le parti e solo allora se ne capirà di più.

Occhio, poi, alle possibili cessioni. L’attuale parco giocatori della società di via Petrara comprende Marino, Sciamanna, Mezavilla e Sparacello. Di questi quattro il solo Marino ha la certezza di rimanere in amaranto, con gli altri tre – anche per via dello status di over – passabili di addio. Specialmente il brasiliano e l’ex Trapani paiono non rientrare nei piani del club ed un addio sembra scenario più che probabile. Anche Giuffrida, ad oggi, appare molto lontano da un rinnovo inizialmente ipotizzato.