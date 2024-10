Reggina, grandi notizie dalla Corte d’Appello Federale

Sette punti in quattro giorni e la squadra di Drago torna nuovamente a ridosso dei Play Off

L’ottimismo del direttore generale Iiriti di qualche giorno fa era più che fondato, visto che dalla Corte Federale, che si è riunita oggi, è venuta fuori la bellissima notizia che restituisce alla Reggina 4 degli 8 punti di penalizzazione.

Un gran lavoro quello svolto dagli avvocati della società amaranto, i quali sono riusciti attraverso le proprie argomentazioni ad ottenere un risultato straordinario.

Leggi anche

In virtù di questa restituzione la Reggina sale a quota 40 in classifica e si porta ad un solo punto dai Play Off.