Reggina, novità in formazione e nel modulo. Baclet parte dalla panchina

Scelto l’11 da Mister Cevoli che, tra poco, andrà ad affrontare il Monopoli.

Per Baclet l’esordio non è immediato, mentre si registra qualche novità per la squalifica di Solini. Turnover fra centrocampo e attacco.

Leggi anche

REGGINA:

Confente; Conson, Redolfi, Pogliano; Kirwan, Salandria, De Falco, Sandomenico; Strambelli, Bellomo; Doumbia.

Allenatore: Cevoli