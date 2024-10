Reggina, il mercato non è finito. Dal presidente Gallo tutto ci si può aspettare

Oggi la Reggina sarà impegnata in quel di Monopoli, in attesa del grande match che si giocherà domenica prossima all’Oreste Granillo ore 14,30. Un incontro che solo fino a qualche mese addietro suscitava un minimo di interesse legato ad una vecchia rivalità e che oggi, invece, si presenta come una partita che può valere tantissimo in chiave piazzamento play off.

Con una città, quella di Reggio Calabria, risvegliata dal ciclone Gallo che, grazie ai suoi investimenti, ha riportato entusiasmo e tanta gente allo stadio.

In mezzo alla settimana, c’è una scadenza, quella legata alla seconda sessione di calciomercato fissata per giovedi sera, con la Reggina tra le protagoniste assolute. E non è finita qui, direbbe il massimo dirigente amaranto. Perchè in effetti si dovrà definire l’acquisizione di Matteo Procopio, solo qualche dettaglio e puntare dritto ad un forte difensore.

Per quanto accaduto in questo mese di gennaio non è assurdo pensare che possa succedere altro in fatto di entrate, mentre di sicuro i prossimi giorni vedranno assai impegnato il DS Taibi, per la collocazione di quei calciatori in esubero.