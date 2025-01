Reggina-Nuova Igea: la probabile formazione amaranto

Per Trocini abbondante possibilità di scelta. Un dubbio in mezzo e in attacco

Tranne Cham, lasciato a casa per motivi disciplinari, tutti a disposizione di mister Trocini che non ha convocato per scelta tecnica ancora una volta Rosseti e Dall’Oglio. Il tecnico amaranto deve solo scegliere l’undici iniziale da mandare in campo, consapevole di avere in panchina valide alternative.

Leggi anche

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Ndoye; Barillà, Laaribi (Salandria), Porcino; Ragusa, Grillo (Renelus), Barranco. All Trocini