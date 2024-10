Reggina: il nuovo look della sala conferenze del Granillo (foto)

In attesa del bando che potrebbe consentire alla Reggina di gestire in toto l’Oreste Granillo, la società amaranto attraverso una serie di interventi sta cercando di rendere l’impianto di viale G. Galilei migliore dal punto di vista estetico e d anche più funzionale.

Mentre si va verso il completamento dei lavori in Curva Nord, in occasione della conferenza stampa di mister Toscano, abbiamo potuto apprezzare una serie di migliorie apportate alla sala conferenze. Contro il Bari il cartellone pubblicitario luminoso, oggi la parete alle spalle dei protagonisti tinteggiata di amaranto che rende l’ambiente più gradevole. Accorgimenti piccoli ma necessari e, come detto, in attesa di quelli più importanti… ma solo dopo il bando.