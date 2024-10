Reggina: uno degli obiettivi appare difficilmente raggiungibile

Nei giorni scorsi si è parlato di possibili interessamenti della Reggina riguardo alcuni attaccanti. Sfiorata e subito sfumata l’idea Meggiorini, ingaggio molto alto, pare che le attenzioni si siano rivolte a piste forse più praticabili come per esempio Gabriele Moncini, da tempo calciatore che piace molto al DS Taibi.

Ed a proposito dell’attaccante in forza al Benevento: “La Reggina continua a seguire con grande interesse Gabriele Moncini del Benevento per la prossima stagione, quando quasi certamente giocherà in Serie B. Ma, secondo quanto riferisce Il Mattino, la strada appare in salita visto che il club sannita lo scorso gennaio ha investito una cifra importante per l’ex SPAL e Cittadella vedendo in lui un giocatore di prospettiva anche per la massima serie. Per questo appare difficile che possa cederlo dopo appena sei mesi”. (notizia ripresa da tuttoC)