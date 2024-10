Reggina, obiettivo 23. Quattro in uscita individuati, chi sono gli altri che andranno via?

Tra entrate ed uscite anche questa sessione sarà impegnativa per il DS Taibi. Almeno dodici i movimenti

Obiettivi in entrata ben individuati, ma anche un organico da ridurre dal punto di vista numerico. Taibi ha fissato in 23 i giocatori che alla fine di questa sessione di calciomercato dovranno rimanere a disposizione di Cevoli, rispetto ai 27 di adesso. E’ stato lo stesso DS a parlare di due rientri alla casa madre certi rispondenti ai nomi di Curto ed Emmausso, a loro bisogna aggiungere certamente Navas e Zivkov, ormai fuori dai programmi tecnici da tempo.

Ma se quattro saranno gli ingressi e fino ad oggi altri quattro i movimenti in uscita, i conti non tornano per la riduzione dell’organico ed allora è scontato dedurre che altrettanti dovranno fare le valigie. Di questo secondo blocco, fino al momento non se ne è parlato, proviamo dunque ad individuarli.

PORTIERI: In base a quella che è stata la valutazione del tecnico nel momento in cui si è dovuto sostituire per qualche partita Confente, con la scelta caduta su Licastro, si può pensare ad una possibile partenza di Vidovsek.

DIFENSORI: Passando alla difesa, già detto di Curto e Zivkov, valutazioni attente saranno fatte su Ciavattini, ricordando però che il giovane ex Roma è legato alla Reggina da un contratto triennale.

CENTROCAMPISTI: Navas fuori dai giochi, ad oggi Taibi e Cevoli non sono particolarmente soddisfatti del rendimento di quello che doveva essere l’uomo faro di questa squadra, Petermann. Su di lui ci sono attente valutazioni sicuramente tecniche ma non solo, essendo contrattizzato per due anni.

La quarta possibile cessione potrebbe riguardare, invece, un pezzo pregiato. Parliamo del giovane Marino, attenzionato da diverse società anche di categoria superiore ed elemento sul quale è fattibile una importante plusvalenza. Nel momento in cui ha firmato il contratto di rinnovo, si era già parlato di una sua probabile cessione in questa sessione di calciomercato.

ATTACCO: Emmausso in uscita, un attaccante di livello in entrata e l’attesa per il recupero di Maritato.

Siamo solo nel campo delle ipotesi e non escludiamo ovviamente anche qualche partenza a sorpresa.