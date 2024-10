Reggina: i quattro rinforzi individuati da Taibi, senza aspettare il closing

Rivoluzione societaria, ma anche psicologica. In breve tempo si è passati dal possibile smantellamento per salvare il salvabile, ad una nuova società che presto metterà nero su bianco e intende dare maggiore forza all’attuale organico. Con Taibi che si sfrega le mani per l’opportunità che ogni DS vorrebbe avere e si prepara all’assalto di elementi già individuati ed i tifosi che sognano i grandi colpi.

Top secret sui nomi, Massimo ha fatto calcio importante in passato e da poco ha iniziato questa nuova avventura, il tempo sufficiente per maturare ancora un po’ di esperienza e non cadere più nel desiderio di manifestare le proprie idee in maniera pubblica, per non rischiare come successo la scorsa estate, di vedersi rinfacciare giocatori importanti contattati, ma poi non contrattizzati.

Si sbilancia, invece, sul mandato che gli è stato affidato dal duo Gallo-Iiriti, in fatto di obiettivi da raggiungere e desiderio di rinforzare ancora questo organico con almeno quattro elementi. Nessun nome ma sui ruoli è facile immaginare dove si potrà intervenire. Un difensore centrale da aggiungere a quelli già presenti, tenuto conto anche di un nuovo modulo che sta adoperando mister Cevoli. Un centrocampista di maggiore esperienza ed un esterno sulla mediana e poi ovviamente l’attaccante.

Timidi approcci per Calaiò e Bianchimano, non se ne farà nulla, comunque l’idea di mettere a disposizione del tecnico un centravanti classico, di struttura, possibilmente che conosca la categoria, sicuramente abituato a fare gol e tanti.

