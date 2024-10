Latella: ‘Gallo fa sognare i tifosi. Ha chiesto a Taibi la serie B subito. Grazie ai Praticò’

Tifoso della Reggina da sempre, ma in Tribuna Vip in qualità di delegato allo sport per il Comune di Reggio Calabria, ha fatto gli onori di casa Giovanni Latella al neo presidente della Reggina Luca Gallo. Una lunga chiacchierata prima dell’inizio dell’incontro tra la squadra amaranto ed il Trapani, qualche impressione raccolta, ma anche idee progettuali ed ambizioni, così come lo stesso Latella racconta ai microfoni di City Now Sport: “Sensazioni più che positive, una buona notizia non solo per la Reggina ma per la città, perché quando arriva un imprenditore che vuole investire a Reggio Calabria è sempre un dato di grande rilevanza. Le idee sono chiare, quelle di riportare la Reggina nella massima serie, attraverso anche investimenti sulle strutture come l’Oreste Granillo ed il centro sportivo S. Agata.

L’amministrazione comunale non può far altro che accogliere il tutto con grande piacere e ringraziarlo per questa sua scelta, dettata probabilmente anche dalle radici di Luca Gallo, con genitori di origini calabresi, insieme a lui anche il reggino Vincenzo Iiriti. E’ rimasto incantato dalle bellezze della nostra città e colpito dall’affetto che gli ha riservato la gente prima dell’inizio della gara ed impressionato dai tifosi che hanno incitato la squadra per tutta la gara. Mi ha detto che in breve tempo vorrà vedere lo stadio gremito, ci voleva questa ventata di ottimismo per tutti. Reggio è città appetibile e questo lo dimostra non solo per quello che riguarda lo sport.

Le ambizioni al signor Gallo non mancano, ha parlato di serie A come obiettivo da raggiungere, ma addirittura di provare già da questa stagione a centrare la promozione in B attraverso i play off, con innesti importanti nel prossimo mercato di gennaio, anche se sarà complicato, ma vuole tentare. Personalmente mi sento di ringraziare per quanto fatto fino ad oggi la famiglia Praticò, per gli investimenti ed i sacrifici portati avanti in questi anni, se oggi il calcio a Reggio continua ad esserci è merito loro”.