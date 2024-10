Reggina, oggi prima giornata cruciale. Rischi elevati e pericoli dietro l’angolo. I dettagli

Venti punti in classifica, decimo posto quindi play off e tre gare ancora da giocare in questo girone di andata, compreso il recupero con la Viterbese. Se non ci fossero di mezzo le serie problematiche societarie, questa Reggina, in mezzo ad enormi e innumerevoli difficoltà, sarebbe probabilmente più considerata da tutti.

Ed invece la paura di quello che sarà il futuro di questa società prevale su tutto, giustamente anche sui risultati che, seppur a fasi alterne, questo gruppo sta conquistando sul campo. E che peccato sapere già con certezza che almeno due dei venti punti conquistati all’interno del rettangolo di gioco verranno decurtati per il mancato pagamento dei contributi dello scorso 16 di ottobre.

Ed a questo proposito parte oggi la tre giorni più complicata di sempre per la società del presidente Mimmo Praticò, il quale è sempre bene ricordarlo, ha annunciato le dimissioni da formalizzare alla prima assemblea dei soci.

Oggi, si diceva, è il giorno delle scadenze, domani quello dell’udienza fallimentare con l’avvocato Mattia Grassani, dopodomani l’appello riguardo la fideiussione Finworld. Ma andiamo per ordine. Entro stasera la società dovrà versare le quote che si riferiscono al pagamento degli stipendi e dei contributi bimestre settembre-ottobre. Le difficoltà non mancano neppure stavolta, ma mentre fino a qualche settimana addietro si dava per scontata la retribuzione degli stipendi ed in dubbio quella dei contributi, i fatti che si sono verificati successivamente, ne mettono a rischio il pagamento di entrambi.

E questo comporterebbe una pesantissima ripercussione sulla classifica di una squadra che oggi, a prescindere dalle difficoltà, come detto in apertura ne ha raccolti ben venti, un bottino decisamente interessante e superiore rispetto a quanto fatto nei due anni precedenti e soprattutto con tre gare ancora da disputare. Se si riuscirà ad ottenere lo sblocco dei contributi nel corso di queste ore (al momento si rimane sul no), tutto potrebbe diventare più agevole, in attesa di capire poi quello che succederà nelle giornate di domani e mercoledi.

Intanto, ma siamo alle indiscrezioni, pare siano stati pagati i contributi del 16 di ottobre. La penalizzazione di due punti ovviamente rimane, ma scongiura quella dei due aggiuntivi. Quest’ultimo aspetto, è bene precisarlo, prescinde da quello che potrà succedere oggi.