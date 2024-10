Reggina, oggi si ricomincia con Cevoli. Quale sarà il modulo e quali i calciatori?

Il tecnico torna dopo l’esonero di Drago. Deve riportare la squadra nei play off

Ricomincia Roberto Cevoli, nove giornate dopo. Aveva lasciato la sua Reggina dentro la griglia play off, la missione di adesso è quella di tornarci al termine di queste quattro giornate.

Con tanti giocatori nuovi che ha guidato per poco tempo, ma siamo certi ha comunque seguito nel periodo in cui ha dovuto fare da spettatore. Per tutto quello che si è detto era francamente difficile ipotizzare un suo ritorno che, invece, c’è stato e secondo logica riteniamo anche giusto.

Dovrà rimettere a posto un po’ di cose, prima su tutte la condizione psicologica della squadra, dopo le batoste di Rieti ed in casa contro la Sicula Leonzio che ne hanno frenato la rincorsa. Poi l’atteggiamento tattico e la scelta degli uomini. Da capire se dalle 15 di questo pomeriggio Cevoli tornerà a lavorare su quella disposizione tattica che gli ha prodotto una serie molto lunga di risultati, oppure proseguirà sull’ultimo percorso tracciato da mister Drago.

Molto probabile la prima ipotesi, quello che ci incuriosisce è capire soprattutto un eventuale riutilizzo di Sandomenico, suo elemento di punta e ultimamente accantonato.

