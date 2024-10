Reggina: male i risultati, bene il dato spettatori. Ancora podio

In occasione di Reggina-Catania in tanti hanno dichiarato che per blasone, forza societaria e pubblico queste due squadre nulla hanno a che fare con la serie C. In effetti è proprio così ed anche il riferimento ai numeri che si continuano a registrare nel corso di questa stagione in fatto di presenze allo stadio ne è la conferma. Nell’ultima partita casalinga delle due squadre, Catania e Reggina guadagnano ancora il podio con questi dati:

Catania-Bisceglie: 7.757 spettatori (849 paganti + 6.908 abbonati);

Reggina-Sicula Leonzio: 7.100 spettatori (4.196 paganti + 2.904 abbonati);

Juve Stabia-Trapani: 6.000 spettatori circa (4,700 paganti circa + 1.266 abbonati).

