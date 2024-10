Gallo: ‘Reggina, non ti cambierei con nessun’altra. I tifosi poi…’

Quanti argomenti trattati in conferenza dal presidente Gallo. Uno di quei personaggi che non ama comunque parlare tanto, esporsi, anche se quando lo fa riesce a lasciare il segno. In questi giorni abbiamo estrapolato dal suo lungo intervento una serie di passaggi assai significativi, come quello di seguito riportato:

”So benissimo quanto mi costa la Reggina ogni mese. Ma sarei disponibile a pagare cento volte tanto pur di vincere. Prendere la Reggina è stato l’affare più brutto della mia vita dal punto di vista economico, ma il più bello a livello sentimentale.

Non cambierei la Reggina con nessun’altra squadra, non cambierei Reggio Calabria con nessun’altra città, non cambierei i tifosi della Reggina con altri tifosi. Mi dispiace soprattutto per loro, mi hanno accolto benissimo e mi vogliono bene, vorrei solo ricambiare il loro affetto.

L’impegno è totale, ho tante cose in mente per la Reggina e continuerò a farle nei prossimi giorni e mesi, non mollerò di un millimetro affinchè questo club diventi sempre più importante. Tutti insieme ne usciremo fuori”.

