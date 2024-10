Reggina, in settimana incontro Gallo-Abodi

Giorni, come sempre, ricchissimi di lavoro per il Presidente della Reggina Luca Gallo. Come da lui “ammesso” in conferenza stampa nella giornata di ieri, durante questa settimana ci saranno ulteriori novità in merito alla vicenda Granillo, e dunque Credito Sportivo.

“Ci saranno evoluzioni questa settimana in merito alla vicenda Granillo –afferma Gallo– ed a strettissimo giro anche sul Sant’Agata. Tra qualche giorno verrà ultimato anche lo store. Su quello che posso fare io ci saranno sempre evoluzioni positive, su quello che può fare la squadra che volete che vi dica..”

IN SETTIMANA INCONTRO GALLO-ABODI

Durante la settimana in corso ci saranno dunque novità che riguarderanno ciò che concerne la ristrutturazione dello Stadio Granillo, che dovrà avvenire grazie all’accordo con il Credito Sportivo presieduto da Andrea Abodi; quest’ultimo avrà tra qualche giorno un incontro proprio con il presidente della Reggina, Luca Gallo.

SITUAZIONE SANT’AGATA

Mentre continuano ad andare avanti le vicende prettamente calcistiche e quelle con riferimento allo Stadio Granillo, si è sempre in attesa di capire quando verrà emesso il bando da parte della curatela per il Sant’Agata, con le novità attese nel giro di qualche settimana.