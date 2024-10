Calcio serie C – Reggina, non si può più perdere. Il calendario, gli scontri diretti, la classifica

Manca davvero poco alla chiusura della stagione regolare. La Reggina è tra quelle squadre che spera possa esserci una coda al suo campionato, questo significherebbe aver avuto accesso ai play off. Proverà in ogni modo a conquistarli ma in virtù degli ultimi due passi falsi, da questo momento non avrà più possibilità di sbagliare. Questo il calendario delle ultime quattro gare:

35ª GIORNATA (14 aprile 2019)

Casertana-Siracusa

Cavese-Reggina

Matera-Paganese

Rieti-Rende

Sicula Leonzio-Juve Stabia

Trapani-Potenza

Vibonese-Monopoli

Virtus Francavilla-Catania

Viterbese-Catanzaro

riposa: Bisceglie

36ª GIORNATA (20 aprile 2019)

Bisceglie-Rieti

Catania-Sicula Leonzio

Catanzaro-Matera

Juve Stabia-Vibonese

Monopoli-Cavese

Paganese-Virtus Francavilla

Potenza-Viterbese

Reggina-Casertana

Rende-Trapani

riposa: Siracusa

37ª GIORNATA (28 aprile 2019)

Casertana-Potenza

Cavese-Catania

Matera-Juve Stabia

Rieti-Monopoli

Siracusa-Catanzaro

Trapani-Paganese

Virtus Francavilla-Bisceglie

Vibonese-Reggina

Viterbese-Rende

riposa: Sicula Leonzio

38ª GIORNATA (5 maggio 2019)

Bisceglie-Cavese

Catania-Rieti

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Monopoli-Siracusa

Paganese-Viterbese

Potenza-Vibonese

Reggina-Matera

Sicula Leonzio-Casertana

riposa: Rende

CLASSIFICA e partite giocate

Juve Stabia 68 (-1) 32

Trapani 64 (-1) 32

Catania 60 32

Catanzaro 57 31

Potenza 50 32

Virtus Francavilla 46 32

Monopoli 44 (-2) 32

Viterbese 44 30

Casertana 44 32

Rende 43 (-1) 33

Vibonese 42 32

Sicula Leonzio 42 33

Cavese 40 31

Reggina 40 (-4) 32

Siracusa 33 (-3) 32

Rieti 33 (-4) 31

Bisceglie 26 (-3) 33

Paganese 14 32

Matera ESCLUSA

