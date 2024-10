Reggina, da oggi il via al mercato. Tre partenze eccellenti da subito?

di Michele Favano – E’ partito ufficialmente i calciomercato di gennaio. In realtà le discussioni tra le società, i procuratori ed i calciatori sono state avviate da tempo, resta da capire adesso se riusciranno a trasformarsi in trattative o meno. Proprio ieri si scriveva di quelli che potrebbero essere gli obiettivi della Reggina in questa sessione dal punto di vista strategico, soprattutto dopo l’ultimo periodo in cui sarebbero state individuate le problematiche ed approfondite in quella famosa serata del 23 dicembre.

Ci si chiedeva se sarà rivoluzione o semplici aggiustamenti, da quello che si percepisce potrebbero essere in tanti ad andare via e addirittura modificabili anche quelle posizioni ritenute oggi eccellenti.

La posizione di Adriano Mezavilla

Per esempio quella riguardante il centrocampista Mezavilla, legato agli amaranto da un contratto biennale, ma dal rendimento assai al di sotto delle aspettative. Nel contesto di un gruppo molto giovane, la sua acquisizione, secondo gli intendimenti della società, doveva essere oltre che da supporto tecnico-tattico, anche di esperienza e leadership. Per una serie di motivi questo non si è verificato ed insieme al responsabile di mercato Sasà Basile, lo stesso giocatore sta valutando la propria posizione.

Attenzione a De Francesco e Porcino

Di Porcino e De Francesco se ne parla da tempo. Il non rinnovo è apparso a tutti come un fatto scontato con il trascorrere del tempo, rispetto ad un incontro che sarebbe dovuto arrivare già dalla scorsa estate, sempre rinviato e probabilmente ad oggi mai avvenuto. Sul piano del rendimento ci si discosta molto da Mezavilla, tenuto conto che fino a qualche mese addietro i due rappresentavano i punti fermi di questo gruppo, il terribile mese di dicembre, la mancanza di risultati fino a Catanzaro e qualche fischio, potrebbero aver modificato anche la loro posizione.

Siamo ovviamente nel campo delle sensazioni e quell’accordo non scritto di un completamento del percorso fino a conclusione di questa stagione, potrebbe subire dei cambiamenti. (interessamento della Salernitana). Soprattutto per l’esterno Porcino che pur offrendo un rendimento sopra la media, ha sofferto molto sul piano tattico, spesso trovandosi a giocare in zone di campo poco congeniali alle sue caratteristiche. L’eventuale decisione di andar via, dovrà essere ovviamente concordata con la società.

Andrà via chi ha giocato pochissimo

Il difensore Tazza cercherà fortuna altrove, da verificare i vari Silenzi, Auriletto, Di Livio.

In entrata, oltre a Giuffrida e Marco Condemi, i nomi che circolano da tempo, cioè quelli di La Camera e Polverini, ma chiaramente se ne aggiungeranno degli altri. La Reggina ha necessità di rinforzarsi in tutti i reparti.