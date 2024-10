Reggina: organico ‘large’, ma arrivano i primi infortuni. Lo aveva detto Pergolizzi

Organico ampio e l’idea di una gestione complicata per il tecnico. Invece mister Pergolizzi sembra non scomporsi di fronte a scelte a volte anche complicate come l’ultima che ha visto spedire addirittura direttamente in tribuna uno dei senatori, il difensore Adejo. Lo stesso Pergolizzi che ha mantenuto fede a quanto detto in più circostanze e cioè il coinvolgimento totale della rosa a seconda delle circostanze. Abbiamo ritrovato in porta Martinez, ci sono stati gli esordi di Ingegneri, Malara, Provazza e Rajkovic, in attesa che venga data una possibilità anche a Laaribi, uno dei primi acquisti in casa amaranto e in campionato mai impiegato.

Nel frattempo, a proposito di organico ampio, arrivano i primi infortuni. Dall’Oglio si è fermato qualche giorno prima della trasferta sul campo del Città di Sant’Agata, Porcino nel corso della gara dopo appena venticinque minuti. Per entrambi problemi muscolari con esami strumentali che probabilmente verranno effettuati nella giornata di oggi e dai quali è possibile valutare seppur non con certezza i tempi di recupero. E possiamo dire che rispetto a questo, il tecnico era stato facile profeta, parlando di campionato lungo e difficile nel quale si sarebbero presentati infortuni e squalifiche e per una compagine che punta a vincerlo, è necessario avere non solo una rosa ‘large’ ma anche di alta qualità. Dalla prossima, quasi certamente, mancheranno due Over e questo dovrebbe aumentare la possibilità di rivedere in porta Martinez.