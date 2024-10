Reggina: 28 giocatori in organico. Eccoli ruolo per ruolo

Trentuno i movimenti complessivi di un mercato che ha ancora una volta rivoluzionato l’organico della Reggina. Sedici le operazioni in entrata, quindici quelle in uscita con la lista Over portata al limite massimo di 18 e ben 10 Under a disposizione di mister Toscano. Si va molto oltre il doppio calciatore per ogni ruolo, ma il tecnico ha dimostrato di saper gestire nel migliore dei modi organici di livello e numerosi. Questo il lungo elenco che porta ad un totale di 28 calciatori, il dettaglio:

PORTIERI – Guarna, Farroni, Plizzari

DIFENSORI – Loiacono, Rossi, Gasparetto, Stavropoulos, Cionek, Delprato

ESTERNI – Rolando, Liotti, Di Chiara, Peli, Situm

CENTROCAMPISTI – Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Bellomo, Mastour, Rivas

ATTACCANTI: Charpentier, Denis, Lafferty, Menez, Vasic